Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Weil ein junges Paar beim Kochen in seiner Wohnung am Mittwochabend eingeschlafen ist, hat deren Küche Feuer gefangen. Der 21-jährige Wohnungsinhaber und seine 20-jährige Lebensgefährtin wurden durch den Rauchgeruch geweckt und alarmierten die Feuerwehr, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Rettungskräfte löschten den Brand und brachten das Paar vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes musste das Mehrfamilienhaus evakuiert werden.