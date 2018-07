Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Wieder ein tödlicher Unfall am Stauende vor einer Baustelle auf der A5 bei Karlsruhe. Der 59 Jahre alte Beifahrer eines Kleinlasters starb, nachdem am Mittwochmorgen ein Lastwagen aufgefahren war und das Fahrzeug gegen einen Lastzug gedrückt hatte. Der 43 Jahre alte Fahrer des stark zerstörten Transporters erlitt schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 44 Jahre alte Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen. Zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Ettlingen und Rastatt-Nord wird seit Juni die Fahrbahndecke erneuert. Vor der Baustelle bilden sich oft Staus. Ende Juni war ein Reisebus mit einer Seniorengruppe an Bord auf einen Mülltransporter aufgefahren. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der Polizei bilden sich wegen des starken Verkehrs auf der A5 häufig Staus vor der Baustelle. Es komme häufig, aber nicht jeden Tag zu Unfällen. Aus Sicherheitsgründen beginne bereits einen Kilometer vor der Baustelle ein Überholverbot für Lastwagen, nicht wie sonst üblich 400 Meter davor. Auf der A5 und auf der A8 (Stuttgart-Karlsruhe) wurden mobile Stauwarnanlagen installiert, die den Verkehr automatisch erfassen und je nach Lage entweder «Gefahrstelle» und «Staugefahr» oder «Stau» anzeigen.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nannte Baustellen grundsätzlich eine schwierige Situation. Dort kommt es häufig zu Unfällen, wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten und zu schnell fahren, wie er sagte. In diesem Fall habe der Lkw-Fahrer offensichtlich übersehen, dass dort ein Stau ist. «Dafür wollen wir den Bremsassistenten einführen, und zwar verpflichtend.» Eine entsprechende Bundesratsinitiative sei bereits durch. Diese müsse jetzt umgesetzt werden.

Notizblock