Gleichgeschlechtliche Brautpaare als Tortenfiguren: Die Ehe für alle tritt am 1. Oktober in Kraft. Foto: Sebastian Kahnert

Stuttgart (dpa/lsw) - Startschuss für die Ehe für alle ist offiziell am 1. Oktober, einen Ansturm auf die Standesämter im Südwesten gibt es deshalb aber nicht. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, rechnen die Standesbeamten in Baden-Württemberg erst gegen Jahresende mit mehr Anmeldungen für eine standesamtliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Allerdings würden in letzter Zeit vermehrt Anträge auf Umwandlung einer bestehenden Lebenspartnerschaft in eine Ehe eingehen.

Die Ehe für alle wurde am 30. Juni vom Bundestag beschlossen. Die Gesetzesänderung greift ab 1. Oktober, der auf einen Sonntag fällt. Extra-Öffnungszeiten für diesen Tag planen die Standesämter nicht.

