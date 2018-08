Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Ein Gemüseproduzent aus Stuttgart ruft einen Eisbergsalat zurück, der in Marktkauf- und Edeka-Supermärkten in Baden-Württemberg angeboten wurde. Bei dem von der Gemüsebau Huber GmbH & Co. KG abgepackten und mit der Bezeichnung «Gut & Günstig» angebotenen Salat seien in einer Probe VTEC-Bakterien nachgewiesen worden, teilte die Gemüsering Stuttgart GmbH am Dienstagabend mit.

Vom Verzehr werde abgeraten, da durch die Bakterien gesundheitliche Beschwerden wie Magen-Darm-Störungen auftreten könnten. Kunden könnten den Salat auch ohne Kassenbon in ihren jeweiligen Supermärkten zurückgeben. Der Kaufpreis werde dann erstattet.

Notizblock