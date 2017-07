Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem „harten Brexit“ rechnen Statistiker im Südwesten mit einer erneuten Steigerung der Zahl von Einbürgerungsanträgen von Briten. Im vergangenen Jahr hatten fast 400 Briten in Baden-Württemberg einen deutschen Pass erhalten - Experten zufolge der mit Abstand höchste Wert in den vergangenen 25 Jahren.

Anzeige

Bei einem möglichen EU-Austritt Großbritanniens ohne Übergangs- und Anschlusslösung könnte sich diese Zahl in den kommenden zwei Jahren nochmals erhöhen, sagte ein Mitarbeiter des Statistikamtes. London und Brüssel verhandeln derzeit über Details der für 2019 anvisierten Trennung. Angaben über das laufende Jahr liegen noch nicht vor.

Anzeige

Als Grund für den Einbürgerungsantrag heißt es oft, dass der Betreffende Nachteile fürchte oder Angst habe vor Ausweisung, wenn er kein EU-Bürger sei. „Das Ergebnis im vergangenen Jahr ist zweifelsohne eine Folge des Ja des britischen Volkes am 23. Juni 2016 zum Brexit“, sagte der Behördensprecher.

Konkret gab es im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 386 solche Einbürgerungen, wie das Statistikamt in Stuttgart vor einiger Zeit in seiner Bilanz mitteilte. Damit hatte sich die Zahl gegenüber 2015 - damals gab es 68 Einbürgerungen von Briten - mehr als verfünffacht.

Besonders Heidelberg war beliebt - die Stadt, die Prinz William und seine Frau Kate am Donnerstag (20. Juli) besuchen. 40 Briten wurden dort 2016 eingebürgert, im Jahr zuvor hatte es gar keine Fälle gegeben. Experten erklären die gestiegene Zahl auch damit, dass Heidelberg als Universitätsstadt viele internationale Institute habe.

Außer im Kreis Heidelberg lag die Zahl der Einbürgerungen von Briten im vergangenen Jahr auch im Kreis Tübingen (28) sowie in den Kreisen Böblingen und Breisgau-Hochschwarzwald (jeweils 26) relativ hoch. „Schlusslichter“ waren 2016 die Kreise Calw und Rottweil mit keiner Einbürgerung von Briten. Dem Statistikamt zufolge lebten Ende 2016 mehr als 11 500 britische Staatsangehörige in Baden-Württemberg.