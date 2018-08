Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Die erwarteten Staus zum Wochenenden sind in Baden-Württemberg überwiegend ausgeblieben. Der Reiseverkehr sei zwar an Baustellen und nach Unfällen für einige Zeit zum Erliegen gekommen, es habe aber keine größeren Behinderungen gegeben, sagte ein Sprecher vom Verkehrswarndienst in Stuttgart am Sonntag. Das Ferienende in einigen Bundesländern sei auf den Fernstraßen im Land allerdings spürbar gewesen.

Zu Problemen führte demnach der Ausbau der A6 im Bereich Erlenbach (Kreis Heilbronn). «Hier haben wir einen Stau nach dem anderen», sagte der Sprecher. Auch auf den Umleitungsstrecken sei es sehr voll. Die A6 ist seit Samstagabend zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg in beide Richtungen gesperrt. Hier wird eine über die Autobahn führende Bücke abgerissen. Die Sperrung sollte bis Sonntagabend, 22.00 Uhr, dauern.