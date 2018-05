Anzeige

Laichingen (dpa/lsw) Der Mann habe mit seinem 17 Jahre alten Enkel am Freitagnachmittag mehrere Bäume gefällt, teilte die Polizei am Samstag in Ulm mit. Den letzten Baum befestigten sie zum Umstürzen demnach mit einem Seil an ihrem Traktor. Als der 17-Jährige losgefahren sei, sei der Baum jedoch nicht in die gewünschte Richtung gefallen. Den Angaben zufolge traf der etwa zehn Meter hohe Stamm den Großvater, der neben dem Traktor gestanden hatte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 62-Jährigen in ein Krankenhaus.