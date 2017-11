Anzeige

Sindelfingen (dpa/lsw) - Nach dem tragischen Unglück mit zwei Toten bei Sindelfingen setzt die Polizei ihre Hoffnung auf den Gutachter. Es sei ein Baumsachverständiger beauftragt worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Er solle klären, warum eine Eiche auf ein fahrendes Auto stürzte. Dabei wurden am Donnerstag die beiden darin sitzenden Frauen erschlagen. Die 32 Jahre alte Fahrerin und die 81-Jährige auf dem Beifahrersitz konnten nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Das Ergebnis des Gutachtens wird erst in einigen Wochen erwartet.