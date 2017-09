Anzeige

Mannheim (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Radlader ist ein Mann in Mannheim schwer verletzt worden und gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 61-Jährige während der Arbeit zu Fuß auf dem Firmengelände unterwegs, als ihn die Baumaschine eines anderen Mitarbeiters erfasste. Er starb am Mittwoch noch an der Unfallstelle. Zum genauen Hergang war zunächst nichts bekannt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln.