Ein Zollbeamter steht in Gottmadingen an der deutsch-schweizerischen Grenze und kontrolliert Fahrzeuge. dpa

Ein Zollbeamter steht in Gottmadingen an der deutsch-schweizerischen Grenze und kontrolliert Fahrzeuge. dpa

Von Kathrin Drinkuth





Singen - Die Zollbeamten an der Grenze zur Schweiz beschäftigt vor allem der Schmuggel von Drogen und Waffen. „Gerade Betäubungsmittel sind ein Dauerbrenner“, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes in Singen im Kreis Konstanz. „In diesem Bereich bewegen sich viele unserer Aufgriffe, allerdings vor allem kleine Mengen.“ Auch Waffen und andere verbotene Gegenstände wie Schlagstöcke oder Wurfsterne würden immer wieder illegal über die Grenze nach Deutschland gebracht. Konkrete Zahlen gebe es zu den Aufgriffen seit Jahresanfang aber noch nicht, sagte der Sprecher.

Anzeige

Die aktuellsten Daten sind aus dem Jahr 2016: Demnach kam es im vergangenen Jahr allein im Bereich des Hauptzollamtes Singen zu mehr als 1900 Aufgriffen, bei denen rund 50 Kilogramm Drogen gefunden wurden. Das sei eine Verdoppelung der entdeckten Drogenmenge gegenüber dem Vorjahr, so der Zoll. Sichergestellt wurden unter anderem mehr als 36 Kilogramm Marihuana und Haschisch, über 2,4 Kilogramm Heroin und Kokain.

Anzeige

Zudem wurden 2016 im Bereich des Hauptzollamtes knapp 900 Waffen, Waffenteile und verbotene Gegenstände wie Totschläger, Schlagringe oder Würgehölzer beschlagnahmt. Im Vorjahr waren es rund 470 Funde. Trends könne man aus dem Zahlenvergleich aber nicht ablesen, da die Zahlen je nach Fundmenge stark schwankten, sagte der Sprecher.

Allerdings sei der Bargeldschmuggel seit einiger Zeit stark rückläufig. „Das war bis Ende 2014 ein großes Thema“, sagte der Sprecher. Zwar gebe es immer noch Vergehen in diesem Bereich. „Aber seit die Schweizer Banken 2015 die sogenannte Weißgeldstrategie eingeführt haben, ist der Schmuggel von Barmitteln nicht mehr das beherrschende Thema, wie es das über lange Jahre an der Schweizer Grenze war.“ Nach dieser Strategie sollen Eidgenössische Banken nur noch Geld von ausländischen Kontoinhabern akzeptieren, wenn diese den zuständigen Heimatfinanzämtern gemeld et sind.