Das Siegerpaar des Schäferlaufs in Markgröningen, Sophia Hagenlocher und Dominik Fröschle aus Bad Wildbad. Fotograf: Sebastian Gollnow

Markgröningen (dpa)Das Laufen - die Schnelligkeit - gehört laut Organisatoren zum Schäfer, der schneller sein muss als ein flüchtendes Schaf. Das Siegerpaar - Sophia Hagenlocher (14) aus Bad Wildbad und ebenso von dorther der 21-Jährige Dominik Fröschle (21) - wurde mit einem Schaf belohnt und zu Schäferkönig und -königin gekrönt. Zu dem mehrtägigen Volksfest im Kreis Ludwigsburg wurden rund 100 000 Gäste erwartet. In der Stadt gibt es jährlich ein Festprogramm und einen Umzug.

Der Markgröninger Schäferlauf ist 1445 erstmals urkundlich erwähnt worden. Er ist damit der älteste seiner Art in Baden-Württemberg. Legenden zufolge soll ein württembergischer Graf das Fest zu Ehren des zuverlässigen «Schäfers Bartel» ins Leben gerufen haben. Der Lauf findet traditionell Ende August statt. In der heutigen Form gibt es den Markgröninger Schäferlauf seit 1651. Dabei dürfen nur Schäfer, Schäferinnen und deren Töchter mitmachen.

Der Schäferlauf soll zudem Unesco-Weltkulturerbe werden. Drei Städte, in denen es diese Traditionsveranstaltung gibt, also auch Wildberg und Bad Urach, bewerben sich um eine Aufnahme in die Liste als immaterielles Kulturerbe.