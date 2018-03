Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den herben Verlusten bei der Bundestagswahl plädiert der Generalsekretär der Südwest-SPD, Peter Friedrich, für eine personelle Neuaufstellung der Partei. „Natürlich muss man sich überlegen, ob die Repräsentanten in der Lage sind, die Opposition zu führen“, sagte Friedrich heute in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Stuttgart. „In den nächsten zwei Jahren werden wir neue Gesichter nach vorne bringen müssen - im Bund und im Land.“