Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Deutsche Bahn muss für das vergangene Jahr 11 Millionen Euro wegen schlechter Leistung an das Land zahlen. «Das ist der höchste Wert, der in Baden-Württemberg je gegen ein Verkehrsunternehmen verhängt wurde», teilte das Verkehrsministerium der dpa in Stuttgart mit. Mit dem Geld sollten nun die unbefriedigenden Zustände verbessert werden, betonte Ressortchef Winfried Hermann (Grüne). Der Fahrgastbeirat seines Ministeriums registriert vor allem seit Oktober 2016 - nach dem Auslaufen des sogenannten großen Verkehrsvertrages - hohe Ausfallraten von Zügen und große Verspätungen.

Laut Ministerium ist die Qualität der Leistungen des Konzerns in vielen Bereichen zwar vergleichbar mit anderen Bundesländern. Allerdings gebe es «Brennpunkte» wie die Frankenbahn mit personalbedingten Ausfällen, die Bodenseegürtelbahn mit zu kurzen Zügen und die Filstalbahn mit Verspätungen.