Stuttgart (dpa/lsw) - Es bleibt dabei: Badener sind mit ihrem Leben zufriedener als Württemberger. Das geht aus dem neusten Glücksatlas hervor, den die Deutsche Post als repräsentative Studie einmal im Jahr erhebt und am heutigen Dienstag in Berlin vorgestellt hat.

Unter 19 Regionen in Deutschland landen die Badener bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf Rang 3 (2016: 4), nur hinter den Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Württemberger hingegen sind auf 11 (9) abgerutscht - und damit die Unzufriedensten in Süddeutschland.

Die Plätze 14 bis 19 belegen alle Ostländer inklusive Berlin. Die Stimmung in Baden wird den Zahlen zufolge vor allem durch hohe Wohnkosten getrübt, in Württemberg durch unzufriedene Ältere.