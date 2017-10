Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nirgendwo rauschen so viele Autos über Bundesstraßen wie in Baden-Württemberg. Durchschnittlich waren es im Jahr 2015 rund 14 000 Fahrzeuge pro Tag - bundesweit nur 9000. Damit stehe Baden-Württemberg unter den Flächenländern an der Spitze, teilte das Verkehrsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Es beruft sich dabei auf Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2015 der Bundesanstalt für Straßenwesen. Vor allem die Bundesstraße 10 zwischen Korntal/Münchingen und Zuffenhausen sowie die Bundesstraße 27 zwischen Echterdingen und dem Abzweig B 312 sind belastet. Über diese Abschnitte fahren im Schnitt mehr als 78 000 Fahrzeuge pro Tag.

Auch bei Autobahnen verzeichnet Baden-Württemberg mit rund mit 63 000 Autos am Tag mit das höchste Verkehrsaufkommen, nur in Hessen sind es noch mehr. Insgesamt hat der Verkehr im Vergleich zu 2010 um acht Prozent zugelegt. Besonders beansprucht ist demnach die Autobahn 8. Zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Stuttgart fahren täglich im Schnitt 154 000 Fahrzeuge.

„Baden-Württemberg hat eine hohe Wirtschaftskraft“, sagte Verkehrsminister Hermann. „Die starke Belastung ist aber auch auf die Fernverkehrsverbindungen mit großen Anteilen von Transitverkehren zurückzuführen.“ Hermann will neben den Hauptachsen im Straßennetz auch den Schienengüterverkehr und die Schifffahrt stärken.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen gibt alle fünf Jahre eine manuelle Straßenverkehrszählung in Auftrag. In Baden-Württemberg wird der Verkehr an rund 3200 Stellen gezählt.