Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - An der Spitze der baden-württembergischen AfD-Abgeordneten im Bundestag steht Dirk Spaniel (Wahlkreis Stuttgart). Er sei zum Vorsitzenden der aus elf Abgeordneten bestehenden Landesgruppe gewählt worden, teilte die Partei am frühen Dienstagmorgen mit. Sein Stellvertreter Marc Bernhard (Wahlkreis Karlsruhe) sei ebenso einstimmig gewählt worden. Die Landesgruppe nominierte zudem Spitzenkandidatin Alice Weidel (Wahlkreis Überlingen) einstimmig für den Vorsitz der Fraktion. Bei der Bundestagswahl am Sonntag erreichte die AfD im Südwesten nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 12,2 Prozent der Stimmen.