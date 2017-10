Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr mehr als 830 Millionen Euro in landeseigene Bauprojekte investiert. Das geht aus dem Geschäftsbericht der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung für 2016 hervor. Unter den Projekten finde sich etwa die Sanierung des Landtags, eine Erweiterung des Finanzamts Biberach und der Kauf von Flächen für den Naturschutz, teilte das Finanzministerium am Sonntag in Stuttgart mit. Mehr als 220 Millionen Euro seien außerdem in Projekte des Bundes geflossen.

„Wir haben den großen Investitionsbedarf bei den Landesimmobilien erkannt, arbeiten daran, den Sanierungsstau abzubauen, und wollen kräftig zusätzlich investieren“, erklärte Staatssekretärin Gisela Splett (Grüne). Das Land ist dem Bericht zufolge Eigentümer von rund 8000 Gebäuden mit einer Fläche von mehr als 12 Millionen Quadratmetern. Das entspricht der Größe von gut 1500 Fußballfeldern.