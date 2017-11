Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Die Pläne der baden-württembergische Landesregierung zur Förderung von jungen Unternehmen nehmen nun konkret Gestalt an. „Wir wollen mit einem neuen Programm die Erfolgsaussichten von Start-ups in der heiklen Frühfinanzierungsphase erhöhen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) der „Südwest Presse“ (Freitag). Vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags sollen 2018 und 2019 insgesamt 14 Millionen Euro in das neue Programm „Start-up BW Pre-Seed“ fließen. Dabei können Neugründungen Zuschüsse erhalten, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage sagte.

Bereits vor einigen Monaten hatte das Wirtschaftsministerin Änderungen an den Förderprogrammen des Landes angekündigt. Im Sommer gab es auch extra einen Gipfel zum Thema Start-up. Junge Unternehmen sollen gleichfalls von sogenannten Acceleratoren (zu deutsch: Beschleuniger) technologisch, betriebswirtschaftlich und administrativ Hilfe bei der Umsetzung ihres Geschäftsmodells bekommen. Dazu kann die Aufstellung von Geschäftsplänen zählen oder das Überlassen von Büroräumen. Details werden noch abgestimmt. Als Vorbild diene ein israelisches Förderprogramm, schreibt die Zeitung weiter.