Robert Mürb, Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa, steht vor dem Karlsruher Schloss auf dem die badische Fahne weht Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe (dpa/lsw)Die Landesvereinigung Baden in Europa fordert gut 66 Jahre nach der Gründung Baden-Württembergs ein Ende von Benachteiligungen Badens. Der Vorsitzende Robert Mürb wies am Dienstag in Karlsruhe auf die im Jahr 2015 beschlossene Ergänzung der baden-württembergischen Verfassung hin, wonach der Staat gleichwertige Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen im ganzen Land fördert. «Da wollen wir hin und lassen nicht zu, dass wir benachteiligt werden», sagte Mürb.

Zwar hat sich seiner Überzeugung nach die Situation unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bereits deutlich verbessert. Aber Baden werde immer noch nicht in allen Bereichen entsprechend seines Anteils an Fläche, Einwohnerzahl und Steueraufkommen von jeweils rund 46 Prozent berücksichtigt.

Regierung weißt Anschuldigungen zurück

Regierungssprecher Rudi Hoogvliet betonte, die Landesregierung sehe keine Benachteiligung. «Die Landesregierung konzentriert sich bei ihrem Wirken auf das Wohl aller Menschen in unserem Land Baden-Württemberg, mögen sie in der Region Baden, Württemberg oder Hohenzollern leben.»

Aus Mürbs Sicht hat Württemberg von der Bildung des Landes im Jahr 1952 viel stärker profitiert als Baden. «Auch durch die ganzen Werbekampagnen, die gemacht wurden, ist der Eindruck entstanden, als ob Württemberg in allen Bereichen sehr viel besser und sehr viel größer ist.» Das sei auch am Haus der Geschichte in Stuttgart zu sehen. Dort sei Baden völlig unterrepräsentiert. Das müsse sich ändern, forderte Mürb.

Lob hält Mürb für den Ministerpräsidenten bereit, der zum Beispiel die Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe zur Chefsache gemacht habe. Bei den Finanzierung der Hochschulen habe es noch 2011 eine Differenz pro Student von 2000 Euro zugunsten Württembergs gegeben, sagte Mürb. Heute liege Baden etwa um 20 Euro pro Student und Jahr vorn. Seit 2003 habe Baden in diesem Bereich aber mehr als 1,2 Milliarden Euro zu wenig bekommen.

Handlungdbedarf vor allem im Straßenbau

Ein besonderes Missverhältnis bestehe beim Straßenbau. Hier erhalte Baden nur etwa 30 Prozent der Landesmittel. Wenn man die Lärmbelästigung als Maßstab für den Bau von Umgehungsstraßen heranziehe, müsste Baden deutlich mehr Geld als Württemberg erhalten. Der Anteil der Menschen, die von gesundheitsgefährdendem Lärm betroffen sind, ist nach Zahlen der Landesvereinigung in Baden höher als in Württemberg.

Der Sprecher des Verkehrsministeriums, Edgar Neumann, wies den Vorwurf der Ungleichbehandlung zurück. «Die Mittel für Erhalt, Aus- und Neubau von Landes- und Bundesstraßen werden nach objektiven und transparenten Kriterien bedarfsgerecht eingesetzt.» Entsprechend würden die Prioritäten gesetzt. «Für den Lärmschutz gilt: Grundlage für die entsprechenden Maßnahmen sind die gesetzlich auf Bundesebene festgelegten Grenzwerte», teilte Neumann mit.

Mürb sieht einen Grund für Ungleichbehandlungen darin, dass in der Landesverwaltung mehrheitlich Württemberger arbeiten. Der Vorsitzende betonte aber, es gehe nicht um eine rückwärtsgewandte Diskussion. «Es geht um Gerechtigkeit, dass wir fair behandelt werden.»

Als Baden werden heute die Regierungsbezirke Freiburg und Karlsruhe betrachtet, als Württemberg die Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen. Das entspricht aber nicht exakt den alten Landesgrenzen.