Bad Rappenau (dpa/lsw)Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in Richtung Mannheim ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Transporters war in der Nähe von Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn mit großer Wucht von hinten gegen einen Lastwagen gefahren, wie die Polizei mitteilte. «Der Beifahrer war sofort tot, der Fahrer wurde schwer verletzt», sagte ein Sprecher. Dieser hatte den Angaben nach versucht, den Lastwagen zu überholen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unbekannt.