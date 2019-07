Backnang (dpa/lsw)Beim Rauchen einer Zigarette ist eine 29 Jahre alte Frau in Backnang (Rems-Murr-Kreis) aus dem vierten Stock eines Hauses gestürzt. Dabei wurde sie schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es gebe Hinweise, wonach die Frau bei ihrem Sturz am Sonntag alkoholisiert gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen hatten angegeben, die Frau habe während des Rauchens aus dem Fenster die Kontrolle verloren und sei dann in die Tiefe gestürzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie in eine Klinik gebracht. «Wir haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden», sagte der Polizeisprecher.