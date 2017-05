Mengen (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines toten Babys neben einem Strohlager bei Mengen (Kreis Sigmaringen) haben sich Anhaltspunkte für eine Gewalttat ergeben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz am Montagnachmittag mit und beriefen sich dabei auf das vorläufige Obduktionsergebnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen eines Tötungsdeliktes.

Ein Jugendlicher hatte das tote Mädchen am Samstagnachmittag neben mehreren Strohballen entdeckt, die zwischen dem Hof und der daran vorbeiführenden Bundesstraße 311 gelagert waren. Möglicherweise brachte die unbekannte Mutter das Kind dort zur Welt. Eine am Tatort zurückgelassene kurze Jeanshose mit Blutspuren dürfte ihr gehören, so die Polizei.

Anzeige