Beim Automatisierungsspezialist Festo starten demnächst 114 Auszubildende an den Standorten Esslingen und Rohrbach. Das Unternehmen sei zufrieden mit den Bewerberzahlen, auch wenn sie tendenziell etwas rückläufig seien. „Wir spüren den Trend zum Studium und zu weiterführenden Schulen“, heißt es bei Festo. Und: „Neue Berufsbilder, beispielsweise Kaufleute im E-Commerce, müssen wir noch etwas stärker bewerben und den jungen Menschen schmackhaft machen.“ Für Festo sind das Berufe mit vielversprechenden Perspektiven. Mehr als 20 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bietet das Familienunternehmen. Und seit Jahren wird das Ausbildungsrepertoire an die Anforderungen von Industrie 4.0 angepasst. Wie sich die Trends in Sachen Ausbildung entwickeln, ist derzeit im russischen Kasan zu sehen. Dort findet die Weltmeisterschaft der Berufe statt, die Worldskills. Diese Leistungsschau der besonderen Art wird seit 1950 veranstaltet. Mehr als 1500 junge Fachkräfte treten derzeit gegeneinander an – darunter sind auch drei Auszubildende des Automatisierungsspezialisten Festo.

Eberspächer, Hersteller von Abgasanlagen, hat die Zahl der neuen Azubis am Firmensitz Esslingen leicht auf 14 erhöht; deutschlandweit ist die Zahl der Auszubildenden um sechs auf 33 gesunken. Ein Platz für ein duales Studium konnte nicht besetzt werden, teilt das Unternehmen mit. An der Zahl der Bewerbungen kann es nicht gelegen haben: Rund 1000 sind bei Eberspächer eingegangen. Der Schulabschluss der neuen Mitarbeiter reicht von der Mittleren Reife bis hin zum Abitur. Wichtige Berufsbilder sind für Eberspächer Wirtschaftsingenieure und -informatiker. Themen wie IT-Security und Datenschutz sowie im technischen Bereich elektronische Themen rücken stärker in den Mittelpunkt.

2017 waren es 48, dann 60, und in diesem Jahr sind es bereits 86. Innerhalb von zwei Jahren hat Stihl die Zahl der neuen Azubis um 80 Prozent erhöht. Der Hersteller von Motorsägen ist bei Jungen offensichtlich beliebt; aus 2000 Bewerbungen konnte Stihl wählen. Für das Waiblinger Unternehmen sind Jobs rund um Mechatronik, Elektronik, Informatik sowie Akku-Technologien wichtig. Bei Stihl haben sich Methoden in der Ausbildung stark verändert. So wurde etwa das gesteuerte selbstverantwortliche Lernen mithilfe digitaler Medien wie Lernplattformen oder Apps ausgebaut. Auch die Fremdsprachenvermittlung und Auslandseinsätze werden wichtiger.

