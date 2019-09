Schwetzingen (dpa/lsw) Bei einem Autounfall in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden - darunter ein elfjähriges Kind. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 32-Jähriger mit seinem Wagen gegen den Bordstein, geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Die Frau am Steuer des Fahrzeugs und die Elfjährige neben ihr kamen am Freitagabend ins Krankenhaus. Der Verursacher wurde leicht verletzt.