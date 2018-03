Anzeige

Mannheim (dpa/lsw)Ein führerscheinloser Raser ist wegen einer nächtlichen Unfallfahrt in Mannheim zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Eine Fahrerlaubnis könne der 23-Jährige erst nach einer Sperre von zwei Jahren wieder beantragen, urteilte das Amtsgericht in Mannheim am Donnerstag. Der sogenannte Autoposer hatte im Januar 2017 mit seinem 400 PS starken Sportwagen fünf Autos gerammt und einen Mann verletzt. Zwei Monate später war er erneut ohne Fahrerlaubnis erwischt worden. Das Gericht verurteilte ihn wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein sowie wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlicher Körperverletzung.