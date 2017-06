Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem kritischen Medienbericht nimmt das Verkehrsministerium Abstand von dem Gedanken, zur Überwachung von geplanten Fahrverboten automatisch Autokennzeichen zu erfassen. „Dieses Mittel wollen wir nicht einsetzen“, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Zuvor hatte die „Südwest Presse“ berichtet, das Verkehrsministerium habe das Innenministerium gebeten, den Einsatz einer automatischen Kennzeichenerfassung zu prüfen. An Tagen mit extrem hoher Luftbelastung soll es in Stuttgart ab 2018 Fahrverbote für Diesel geben, die die jüngste Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. Die Kontrollen zur Einhaltung des Fahrverbotes gelten als schwierig.

Anzeige

Hintergrund

Die baden-württembergische Polizei kann theoretisch bereits seit 2008 automatische Kennzeichenlesesysteme einsetzen, um Gefahren abzuwehren oder Verbrechen zu bekämpfen. Dazu gibt es einen Passus im Polizeigesetz. Allerdings wurde das System erst im März dieses Jahres zum ersten Mal im Südwesten eingesetzt - bei einer Kontrollaktion zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Laut Innenministerium wurden dabei 1370 Kennzeichen erfasst - es gab drei Fahndungstreffer. Nach Auskunft des Innenministeriums kann das Gerät Kennzeichen automatisch erfassen und mit den Nummern abgleichen, die zur Fahndung ausgeschrieben sind. Bei negativen Ergebnissen löscht das Gerät die Nummern. Allerdings ist zu dem Thema noch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht anhängig, über die nach Angaben des Innenministeriums bis Ende des Jahres entschieden werden soll.