Muggensturm (dpa/lsw) - Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Muggensturm (Kreis Rastatt) schwer verletzt worden. Ihr Fahrzeug geriet beim Auffahren auf die Autobahn zwischen zwei Lastwagen. Dabei wurde die Frau in dem Wrack eingeklemmt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden betrug etwa 35 000 Euro.