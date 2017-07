Markgröningen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 bei Markgrönigen (Kreis Ludwigsburg) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Dienstagvormittag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eine 58 Jahre alte Frau war mit ihrem Wagen mit einem entgegenkommenden Autotransporter zusammengeprallt. Ihr Auto und das Führerhaus des Lastwagens fingen Feuer. Die Frau starb in ihrem Fahrzeug. Der LKW-Fahrer konnte sich befreien. Zuvor war die Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dort streifte sie noch das Fahrzeug einer 21-jährigen Frau, die sich ebenso wie der Lastwagenfahrer leichte Verletzungen zuzog. Die B 10 war im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten am Nachmittag noch in beiden Richtungen gesperrt.

