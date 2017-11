Anzeige

Mühlacker (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat bei Mühlacker (Enzkreis) die Vorfahrt eines Autotransporters missachtet und ist bei dem Zusammenstoß ums Leben gekommen. Die 68-Jährige erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen auf die Bundesstraße 10 abgebogen, ohne den Autotransporter vorbeizulassen. Dessen 57 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.