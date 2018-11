Anzeige

Heidelberg (dpa/lsw)Ein Streit um einen Parkplatz ist in Heidelberg eskaliert und hat einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Zunächst hatte ein 48 Jahre alter Mann im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund eine Autofahrerin darauf aufmerksam gemacht, sie habe ihren Wagen im absoluten Halteverbot geparkt. Daraus soll sich ein Streit entzündet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei fuhr die 43 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen über den Fuß des Mannes. Schließlich zog die Frau auch noch eine Schreckschusswaffe aus dem Handschuhfach und bedrohte ihren Kritiker. Dieser alarmierte die Polizei. Die Beamten beschlagnahmten am Samstag die ungeladene Waffe, die Frau hatte dafür keine Erlaubnis.