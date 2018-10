Anzeige

Rottweil (dpa/lsw) Ein Autofahrer hat in Rottweil beim Abbiegen ein kleines Mädchen übersehen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Dreijährige am Samstagabend mit dem Vater und zwei Geschwistern auf einem Gehweg unterwegs gewesen. Das Mädchen war demnach einige Meter hinter seiner Familie, als der 36 Jahre alte Autofahrer auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah er das Kind laut Polizei und fuhr es um. Das Mädchen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.