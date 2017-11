Anzeige

Sinzheim (dpa/lsw) - Das beherzte Eingreifen eines Autofahrers hat die gefährliche Trunkenheitsfahrt eines Lastwagenfahrers auf der Autobahn 5 im Kreis Rastatt beendet. Der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer war am frühen Sonntagmorgen zeitweise mit nur 20 Kilometern pro Stunde auf der A5 nahe Sinzheim unterwegs, wie die Polizei mitteilte. „Aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr der Mann so stark in Schlangenlinien, dass er bisweilen alle drei Fahrstreifen benötigte“, schrieben die Beamten weiter. Der Fahrer verlor schließlich die Kontrolle und kam von der Straße ab.

Ein Autofahrer, der die Szene beobachtet hatte, entschloss sich laut Polizei anzuhalten und dem Betrunkenen den Fahrzeugschlüssel abzunehmen. Der Lastwagen fuhr aber plötzlich wieder los und rammte das Auto des Zeugen. Erst beim zweiten Versuch gelang es diesem, in die Kabine des Fahrers zu klettern und ihm die Schlüssel zu entreißen. Zu einem Alkoholtest sei der 46-Jährige nicht mehr in der Lage gewesen, hieß es in der Mitteilung.