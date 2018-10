Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw)Bei einem Unfall zwischen Schwäbisch Gmünd und Iggingen (beide Ostalbkreis) ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der Fahrer des Wagens habe trotz Überholverbots und Gegenverkehr ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollen und sei mit einem Sattelzug zusammengekracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei bereits vorher durch gefährliche Überholmanöver aufgefallen. Bei dem Frontalzusammenstoß mit dem Lastwagen wurde der Autofahrer auf der Bundesstraße 29 in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 150 000 Euro. Die Bundesstraße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden