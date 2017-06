Neckarmühlbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Viehtransporter im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein mit einer Kuh beladener Lastwagen bei Neckarmühlbach am Donnerstag in einer Kurve ein Auto gestreift. Das Auto kam 100 Meter entfernt zum Stehen, der Laster schleuderte auf die Gegenfahrbahn und prallte auf einen weiteren Wagen. Dessen Insasse starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des ersten Autos blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, der Lkw-Fahrer verletzte sich schwer. Nähere Angaben zu den Beteiligten konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch der Unfallhergang sollte noch geklärt werden.

