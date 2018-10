Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Karlsruhe ist ein Autofahrer gestorben. Die Identität konnte zunächst nicht sicher geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Im Unfallfahrzeug habe man keine eindeutigen Papiere gefunden. Zeugen zufolge hatte der Fahrer am Mittwoch ein Rotlicht an den Bahnschienen missachtet. Auf den Gleisen wurde der Wagen seitlich von der Straßenbahn erfasst und rund 50 Meter mitgeschleift. Die Feuerwehr befreite den im Auto eingeklemmten Mann. Rettungskräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben, er starb später im Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.