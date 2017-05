St. Georgen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Betonmischer im Schwarzwald ist ein 49 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er mit seinem Wagen auf einer Landstraße bei St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Lastwagen zusammen. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Auch der 52 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Die Landesstraße war bis zum Mittag voll gesperrt.

