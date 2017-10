Anzeige

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der A 6 ist am frühen Mittwochmorgen ein 32 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Kleinlastwagens in Richtung Mannheim unterwegs und kurz vor einer Baustelle bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf einen Lastzug aufgefahren. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lastzugs erlitt einen Schock. Bereits kurz nach dem Unfall hatte sich ein Stau mit vier Kilometer Länge gebildet.