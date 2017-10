Anzeige

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug am Montagabend zu Fuß von der Unfallstelle zwischen Heidenheim und Giengen geflüchtet. Weil er nach Polizeiangaben zu schnell mit seinem Wagen unterwegs gewesen war, kam der Mann in einer scharfen Kurve in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen eines 27-Jährigen zusammen, der dabei leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 000 Euro. Die Straße war für mehr als 2 Stunden gesperrt.