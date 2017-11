Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Weil sie an einem Stauende nicht warten wollte, hat eine 50 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße 311 bei Ulm kurzerhand gewendet und einen Unfall verursacht. Sie habe auf der vierspurigen Straße den Gegenverkehr übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam am Donnerstagnachmittag zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-Jährigen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Die 50-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei schätzte den Schaden auf 6000 Euro. Die Bundesstraße an der Abfahrt zur Wiblinger Allee war für zwei Stunden gesperrt.