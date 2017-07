Waldenbuch (dpa/lsw) - In der Nacht zum Montag ist in Waldenbuch ein Auto in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brannte der Innenraum des Wagens vollständig aus. Zurzeit gehe man davon aus, dass das Fahrzeug mit Absicht angezündet worden sei, sagte ein Sprecher. An dem Auto entstand ein Totalschaden.

