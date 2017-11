Anzeige

Lahr (dpa/lsw) - Der zunächst verschwundene Fahrer des an der Autobahn 5 im Schwarzwald ausgebrannten Autos hat sich in Frankreich gemeldet. Er habe sich bei der Gendarmerie im französischen Besancon gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Ermittlungen zufolge war das Auto am Sonntag nahe Lahr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto ging aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen auf. Der Fahrer war verschwunden.

Die Ermittlung des Fahrzeughalters hatten sich schwierig gestaltet, da die Kennzeichen des Wagens in der Hitze zerstört wurden. Allerdings meldete sich der 22 Jahre alte Franzose noch am gleichen Tag in Besancon - etwa 240 Kilometer von Lahr entfernt. Wie er dorthin kam und was seine Beweggründe für das Verlassen des Unfallortes waren, war noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.