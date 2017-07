Mietingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rennradfahrer in der Nähe von Mietingen (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend mit seinem Rennrad auf einer Kreisstraße unterwegs gewesen, als er plötzlich nach links auf einen Feldweg abgebogen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er übersehen, dass ihn in diesem Moment ein 31 Jahre alter Autofahrer überholt habe. Trotz Brems- und Ausweichmanöver konnte der Autofahrer die Kollision nicht verhindern.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine Identität sei aber noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher am Samstag. Das Auto kam bei dem Ausweichmanöver von der Straße ab und landete im Graben. Dabei wurden der 31-Jährige, seine 37-jährige Beifahrerin sowie drei Kinder leicht verletzt.

Anzeige