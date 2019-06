Fellbach (dpa/lsw)Bei einem Autounfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind zwei Männer schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Aus unbekannten Gründen war ein 64 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach überschlug sich das Auto mehrfach und prallte mit dem Dach gegen einen Betonsockel, bevor es zum Liegen kam. Der 64-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Spezialklinik gebracht. Der 59 Jahre alte Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 14 war zeitweise voll gesperrt.