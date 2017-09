Anzeige

Ulm (dpa/lsw) - Ein betrunkener 30-Jähriger ist in Ulm mit seinem Wagen gegen eine Ampel gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstagmorgen mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel sowie eine Ampel gefahren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich daraufhin. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war nach Angaben der Polizei betrunken, daher behielten die Beamten seinen Führerschein. Die Höhe des Schadens war nicht bekannt.