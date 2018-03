Anzeige

Weingarten (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 im Kreis Karlsruhe ist am frühen Samstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen nahe Weingarten ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Lastwagenfahrer hielt an, um zu helfen. Ein zweiter Autofahrer fuhr daraufhin in die Unfallstelle, sein Wagen überschlug sich. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde später in eine Klinik gebracht. Die A5 wurde in nördlicher Richtung für mehrere Stunden komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet.