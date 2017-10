Anzeige

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Beim Sturz eines Autos von einer sieben Meter hohen Brücke sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der 30 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen vermutlich aufgrund überhöhten Tempos auf die Gegenfahrbahn, durchbrach das Brückengeländer und stürzte herab. Die Brücke ist Teil der Landstraße 415 und führt zwischen Oberndorf am Neckar und Bochingen über den Neckar. Bei dem Sturz aus einer Höhe von sieben Metern, landete der Wagen direkt am Neckarufer auf dem Autodach. Außer dem 30 Jahre alten Mann wurde auch der 27 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt. Beide wurden nach dem Unfall am Sonntagabend in eine Klinik gebracht. Wie es von der Polizei weiterhin hieß, wurde bei dem 30 Jahre alten Unfallfahrer eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Beamten hatte der Mann nach Alkohol gerochen. Den Schaden an dem Auto bezifferte die Polizei mit etwa 15.000 Euro.