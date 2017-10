Anzeige

Oberkochen (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist nachts im Ostalbkreis mit seinem Wagen gegen ein Brückenfundament geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann kam zunächst mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenig später in der Nacht zum Sonntag starb. Der Wagen sei aus ungeklärter Ursache von der Bundesstraße bei Oberkochen abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag in Aalen mit.