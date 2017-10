Anzeige

Weidenstetten (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Traktoranhänger ist ein 18-Jähriger im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden. Der Autofahrer krachte mit seinem Wagen frontal gegen die Zwillingsachse des Hängers, der beim Einbiegen auf die Landesstraße noch quer auf der Richtungsfahrbahn des Autos stand, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der 18 Jahre alte Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und später in eine Klinik gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.