Anzeige

Plüderhausen (pol) - Bei Übungen der DLRG Ortsgruppe Schorndorf am Mittwoch, um 18.30 Uhr, konnte im Plüderhauser Badesee ein Pkw aufgefunden werden, der im Zusammenhang mit einer Vermisstenfahndung schon seit Oktober 2014 gesucht wurde. Wie nach der Bergung des Fahrzeuges festgestellt werden konnte, befand sich in dem komplett mit Algen überzogenen Auto die Leiche einer Person. Die bislang von der Polizei angestellten Nachforschungen deuten darauf hin, dass es sich bei der Person um einen seit Oktober 2014 vermissten Mann aus Lorch handelt. Von Familienangehörigen war das Verschwinden des damals 36-Jährigen angezeigt worden. Zur zweifelsfreien Identifizierung des Toten und der genauen Todesumstände sind weitere kriminal- als auch molekularbiologische Untersuchungen erforderlich, die andauern. Auf Grund des Umstandes, dass das Auto nahezu komplett mit Algen überzogen war, kann davon ausgegangen werden, dass sich dieses schon lange im See befand. Die Polizein geht nicht davon aus, dass eine Straftat zu Grunde liegt.