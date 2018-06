Anzeige

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Auto ist am Samstagabend in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) frontal in einen Linienbus gekracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam der Fahrer mit seinem Wagens aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Im Bus wurde niemand verletzt. Der Autofahrer trug nur leichte Verletzungen davon.